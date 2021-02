Pantera avvistata nelle campagne di Castellana Grotte: forestale impegnata per la cattura (Di sabato 6 febbraio 2021) A Castellana Grotte nel Barese è stata avvistata una Pantera. A confermare la notizia è il sindaco Francesco De Ruvo. Il primo cittadino ha scritto alla Prefettura di Bari per un intervento dopo diverse segnalazioni. “Niente panico ma prudenza” è l’invito del sindaco. La Pantera, secondo la Prefettura, “avrebbe lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose”. La Prefettura ha convocato una riunione di coordinamento “per valutare e pianificare le operazioni necessarie alla esatta localizzazione ed alla successiva cattura di un esemplare di Pantera”, della quale si stanno occupando i Carabinieri forestale di Bari con uno specialista veterinario esperto di animali esotici. “Una ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 febbraio 2021) Anel Barese è statauna. A confermare la notizia è il sindaco Francesco De Ruvo. Il primo cittadino ha scritto alla Prefettura di Bari per un intervento dopo diverse segnalazioni. “Niente panico ma prudenza” è l’invito del sindaco. La, secondo la Prefettura, “avrebbe lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose”. La Prefettura ha convocato una riunione di coordinamento “per valutare e pianificare le operazioni necessarie alla esatta localizzazione ed alla successivadi un esemplare di”, della quale si stanno occupando i Carabinieridi Bari con uno specialista veterinario esperto di animali esotici. “Una ...

antennasud_13 : Bari | Pantera avvistata a Castellana Grotte. Prefettura: “Non sembra aggressiva” - MrsIngr : A black panther spotted in Puglia. For the Prefecture: it does not seem aggressive (The unattainable Italian optimi… - CassanoLiveIt : #Cassano 'Pantera' avvistata a Castellana, riunione in Prefettura a Bari: al via le operazioni di cattura - BariLive : Bari: 'Pantera' avvistata a Castellana, riunione in Prefettura a Bari: al via le operazioni di cattura - LaGazzettaWeb : Castellana Grotte, pantera avvistata nelle campagne: «Non pare aggressiva» -