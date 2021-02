Pamela Camassa, ultime notizie: ritorno al cinema, una grande novità (Di sabato 6 febbraio 2021) Cosa sapere su per l’attrice e showgirl, compagna di Filippo Bisciglia. (Instagram)ritorno al cinema per l’attrice e personaggio televisivo Pamela Camassa: la compagna di Filippo Bisciglia, classe 1984, nata a Prato, ha esordito ormai nel lontano 2002, quando ha vinto il titolo di “Miss Mondo Italia” e avrebbe poi dovuto rappresentare il nostro Paese a Miss Mondo 2002. Ma già a 18 anni la ragazza mostrò grande coraggio. Ti potrebbe interessare anche-> Alberto Angela, le sue parole emozionanti sulla libraia Enza Infatti, il concorso si sarebbe dovuto tenere in Nigeria e lei scelse di non partire, per protesta contro il trattamento delle donne nel Paese africano. Qualche anno dopo, arrivò al terzo posto al concorso Miss Italia 2005, edizione che venne vinta da Edelfa Chiara ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) Cosa sapere su per l’attrice e showgirl, compagna di Filippo Bisciglia. (Instagram)alper l’attrice e personaggio televisivo: la compagna di Filippo Bisciglia, classe 1984, nata a Prato, ha esordito ormai nel lontano 2002, quando ha vinto il titolo di “Miss Mondo Italia” e avrebbe poi dovuto rappresentare il nostro Paese a Miss Mondo 2002. Ma già a 18 anni la ragazza mostròcoraggio. Ti potrebbe interessare anche-> Alberto Angela, le sue parole emozionanti sulla libraia Enza Infatti, il concorso si sarebbe dovuto tenere in Nigeria e lei scelse di non partire, per protesta contro il trattamento delle donne nel Paese africano. Qualche anno dopo, arrivò al terzo posto al concorso Miss Italia 2005, edizione che venne vinta da Edelfa Chiara ...

MusicTvOfficial : Si conclude l’appuntamento con #AffariTuoi (Viva gli Sposi!), il varietà condotto da Carlo Conti in onda sabato 6 f… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Per l’ultimo appuntamento di #AffariTuoi domani sera ospiti: Pamela Camassa, Claudia Gerini, Marisa Laurito, Maurizio Ca… - IlContiAndrea : Per l’ultimo appuntamento di #AffariTuoi domani sera ospiti: Pamela Camassa, Claudia Gerini, Marisa Laurito, Mauriz… -