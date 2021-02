Pallanuoto femminile | Eurolega 2021 | Ujpest-Orizzonte Catania 8-8 Etnee ad un passo dall’eliminazione

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ad unnei gironi di qualificazione dell’dil’Ekipe, impegnata nel Girone A a Budapest: lehanno pareggiato per 8-8 con le magiare dell’che, invece, domani potrebbero centrare il primato nel raggruppamento. Quasi tutto il match è in equilibrio, anche se l’unico vantaggio dellearriva con la prima rete. Il primo quarto finisce 1-1, mentre a metà gara le ungheresi sono avanti 3-2. Iltrova poi il pari sul 3-3 e sul 5-5, ma a fine terzo quarto l’torna sul 6-5. Le ungheresi allungano fino all’8-6, ma Ioannou con due gol firma l’8-8 finale. Per le ...

