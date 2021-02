Palermo, l’hashtag #MirriVattene fa innervosire il club rosanero. La polemica: attacco al tifoso sui social e poi le scuse (Di sabato 6 febbraio 2021) tps titleLa polemica/tps titleNon è un buon periodo per il nuovo Palermo. Dopo la rifondazione, superato il primo anno nei dilettanti, l’idillio con i tifosi sembra già incrinato. I risultati deludenti in Serie C, la metà classifica che stride con i proclami e il calciomercato praticamente mai partito (1 solo acquisto) hanno scatenato le proteste. Persino gli ultras hanno esposto due striscioni in due giorni consecutivi criticando la nuova società.Insomma, in casa Palermo c’è un po’ di comprensibile nervosismo e sembrano aver perso lucidità oltre all’aplomb iniziale. A inizio anno, per esempio, il club ha addirittura diffidato il Giornale di Sicilia, accusato di “delegittimare e danneggiare” la società sportiva.Un nuovo spiacevole capitolo si è aggiunto oggi, con un commento ai danni di un tifoso che ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) tps titleLa/tps titleNon è un buon periodo per il nuovo. Dopo la rifondazione, superato il primo anno nei dilettanti, l’idillio con i tifosi sembra già incrinato. I risultati deludenti in Serie C, la metà classifica che stride con i proclami e il calciomercato praticamente mai partito (1 solo acquisto) hanno scatenato le proteste. Persino gli ultras hanno esposto due striscioni in due giorni consecutivi criticando la nuova società.Insomma, in casac’è un po’ di comprensibile nervosismo e sembrano aver perso lucidità oltre all’aplomb iniziale. A inizio anno, per esempio, ilha addirittura diffidato il Giornale di Sicilia, accusato di “delegittimare e danneggiare” la società sportiva.Un nuovo spiacevole capitolo si è aggiunto oggi, con un commento ai danni di unche ...

