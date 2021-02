Palermo, caldo estivo e assembramenti in spiaggia. Orlando annuncia: “Da lunedì divieto di stazionamento” (Di sabato 6 febbraio 2021) caldo estivo e assembramenti lungo i litorali.La Sicilia si prepara ad accogliere la primavera in anticipo con temperature sempre più alte che, nella giornata di oggi, hanno indotto i palermitani a riversarsi sulla spiaggia di Mondello per godere di un insolito weenk-end di inizio febbraio mite. Situazione che ha portato ad inevitabili assembramenti nella borgata marinara e ad altrettanto prevedibili provvedimenti da parte del Sindaco Leoluca Orlando che, questa sera, è intervenuto annunciando un'ordinanza mirata a ripristinare il divieto di stazionamento anche sulle spiagge e su tutto il litorale e non solo nelle zone del centro storico."Ho sollecitato ancora una volta i palermitani ad avere più paura dei contagi che delle sanzioni, ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021)lungo i litorali.La Sicilia si prepara ad accogliere la primavera in anticipo con temperature sempre più alte che, nella giornata di oggi, hanno indotto i palermitani a riversarsi sulladi Mondello per godere di un insolito weenk-end di inizio febbraio mite. Situazione che ha portato ad inevitabilinella borgata marinara e ad altrettanto prevedibili provvedimenti da parte del Sindaco Leolucache, questa sera, è intervenutondo un'ordinanza mirata a ripristinare ildianche sulle spiagge e su tutto il litorale e non solo nelle zone del centro storico."Ho sollecitato ancora una volta i palermitani ad avere più paura dei contagi che delle sanzioni, ...

