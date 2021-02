Pakistan 3 alpinisti dispersi sul K2 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tre alpinisti dispersi sul K2, stavano salendo verso la vetta quando il campo base ha perso ogni contatto con loro, incluso il segnale dei localizzatori GPS. Tre alpinisti risultano dispersi sul K2. Si tratta dell’islandese John Snorri, del Pakistano Ali Sadpara e del cileno Juan Pablo Mohr. Tre alpinisti dispersi sul K2 I tre alpinisti, come riferito via social dal campo base delle missione, erano impegnati nella scalata che avrebbe dovuto condurli alla conquista della vetta del K2. Si tratta di una delle spedizioni più affascinanti e impegnative nel mondo dell’alpinismo. Stando a quanto riferito dall’Ansa, facevano parte della missione anche altre due persone: l’italiana Tamara Lunger e il bulgaro Atanas Skatov. La prima è riuscita a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Tresul K2, stavano salendo verso la vetta quando il campo base ha perso ogni contatto con loro, incluso il segnale dei localizzatori GPS. Trerisultanosul K2. Si tratta dell’islandese John Snorri, delo Ali Sadpara e del cileno Juan Pablo Mohr. Tresul K2 I tre, come riferito via social dal campo base delle missione, erano impegnati nella scalata che avrebbe dovuto condurli alla conquista della vetta del K2. Si tratta di una delle spedizioni più affascinanti e impegnative nel mondo dell’alpinismo. Stando a quanto riferito dall’Ansa, facevano parte della missione anche altre due persone: l’italiana Tamara Lunger e il bulgaro Atanas Skatov. La prima è riuscita a ...

Robbetta : RT @MichGPS: Dramma in #Pakistan, dispersi sul #K2 tre compagni di #TamaraLunger. I 3 alpinisti sono: l'islandese John Snorri, il pakistano… - agh_gim : RT @MichGPS: Dramma in #Pakistan, dispersi sul #K2 tre compagni di #TamaraLunger. I 3 alpinisti sono: l'islandese John Snorri, il pakistano… - aghezzer : RT @MichGPS: Dramma in #Pakistan, dispersi sul #K2 tre compagni di #TamaraLunger. I 3 alpinisti sono: l'islandese John Snorri, il pakistano… - ettore_raimondo : RT @MichGPS: Dramma in #Pakistan, dispersi sul #K2 tre compagni di #TamaraLunger. I 3 alpinisti sono: l'islandese John Snorri, il pakistano… - MichGPS : Dramma in #Pakistan, dispersi sul #K2 tre compagni di #TamaraLunger. I 3 alpinisti sono: l'islandese John Snorri, i… -