Ostia | armato di pistola minaccia la dottoressa e rapina la Farmacia | in manette 63enne

(Di sabato 6 febbraio 2021) E’ entrato inindossando la mascherina chirurgica. Poi, si è avvicinato allae, mostrandole lanascosta all’interno della cinta, le ha intimato di consegnargli l’incasso. La vittima, intimorita dalla presenza dell’arma, ha aperto la cassa e ha dato al malvivente 1.100 euro. Questo è quanto accaduto ieri intorno alle 12.50 in Piazza S. Pier Damiani. L’uomo, V.L., romano di 63 anni, con vari precedenti di polizia, dopo la, si è subito dato alla fuga inseguito, per alcuni metri, da altre farmaciste. Riuscito poi a salire su un’autovettura ha fatto perdere le proprie tracce. Grazie ad alcuni testimoni, che avevano annotato la targa del veicolo in fuga, gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, in pochi minuti, effettuati gli accertamenti di routine, sono ...

Questo è quanto accaduto venerdì 5 febbraio, intorno alle 12.50 in Piazza S. Pier Damiani. L'uomo, V.L., romano di 63 anni, con vari precedenti di polizia, dopo la rapina, si è subito dato alla fuga i ...E' entrato in farmacia indossando la mascherina chirurgica. Poi, si è avvicinato alla dottoressa e, mostrandole la pistola nascosta all'interno della cinta, le ha intimato di consegnargli l'incasso.