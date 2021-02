Ok della Camera al piano anti Covid di Biden (Di domenica 7 febbraio 2021) La Camera dei rappresentanti degli Usa ha approvato la bozza del piano di bilancio che permette al presidente Biden e ai democratici di portare avanti la proposta da 1.900 miliardi di dollari per il pacchetto di aiuti anti Covid-19, anche senza il sostegno dei repubblicani. Biden ha dichiarato che preferirebbe che la legge passasse in modo bipartisan, ma i repubblicani non sono neanche lontanamente d’accordo con la proposta del presidente che include fondi per accelerare la distribuzione dei vaccini, aiutare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladei rappresentdegli Usa ha approvato la bozza deldi bilancio che permette al presidentee ai democratici di portare avla proposta da 1.900 miliardi di dollari per il pacchetto di aiuti-19, anche senza il sostegno dei repubblicani.ha dichiarato che preferirebbe che la legge passasse in modo bipartisan, ma i repubblicani non sono neanche lontanamente d’accordo con la proposta del presidente che include fondi per accelerare la distribuzione dei vaccini, aiutare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CottarelliCPI : Ringrazio la Commissione Bilancio della Camera che mi ha convocato per un'audizione sul PNRR lunedi 8 febbraio. Rin… - marattin : I quotidiani oggi riportano che la Corte dei Conti avrebbe definito “auspicabile” una nuova imposta patrimoniale. E… - lorepregliasco : Situazione numeri. Se anche il M5S si spaccasse a metà, con il sì della Lega #Draghi arriverebbe a circa 240 voti… - Beh_Michele : RT @CottarelliCPI: Ringrazio la Commissione Bilancio della Camera che mi ha convocato per un'audizione sul PNRR lunedi 8 febbraio. Ringrazi… - loris_malagoli : RT @CottarelliCPI: Ringrazio la Commissione Bilancio della Camera che mi ha convocato per un'audizione sul PNRR lunedi 8 febbraio. Ringrazi… -