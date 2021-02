“Oggi è un giorno nero”: grave lutto per Laura Chiatti. Il dolore dell’attrice su Instagram (Di sabato 6 febbraio 2021) Un grave lutto sconvolge improvvisamente Laura Chiatti. La attrice ha salutato un amico – Fabrizio – scomparso prematuramente e lo ha fatto pubblicamente con uno struggente post sulla sua pagina Instagram. “Oggi è un giorno nero” “Oggi è un giorno nero“, scrive la Chiatti a corredo della foto dell’amico scomparso. “Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo arrivederci ci hai trovati tutti lì, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021) Unsconvolge improvvisamente. La attrice ha salutato un amico – Fabrizio – scomparso prematuramente e lo ha fatto pubblicamente con uno struggente post sulla sua pagina. “è un” “è un“, scrive laa corredo della foto dell’amico scomparso. “Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo arrivederci ci hai trovati tutti lì, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ...

