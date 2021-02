Ocean Viking chiede un porto a Italia e Malta | ha 422 migranti a bordo

Leggi su agi

(Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - La frequenza delle partenze dinel Mediterraneo si intensifica, prima che il maltempo arrivi nell'area, previsto per la notte tra domenica prossima e lunedì, mentre resta in attesa di assegnazione di unda, con a422 persone. Un barcone con 67 persone di varie nazionalita' e' stato bloccato e soccorso nelle acque antistanti Lampedusa. Il gruppo e' stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola, dove tutti isono stati sottoposti a tampone rapido anti-Covid. In 55, invece, sbarcati nelle ore precedenti, sono stati trasferiti sulla nave quarantena "Allegra" che si trova in rada nella piccola isola siciliana. Tra i 67 vi sono: 16 donne; 13 minori accompagnati e 8 non (due sotto i 12 anni). ...