Nuove regole per aperture serali dei ristoranti: deciderà il governo (Di sabato 6 febbraio 2021) . Il Comitato tecnico scientifico si esprime sulla riapertura serale dei ristoranti, in zona gialla, e a mezzogiorno in zona arancione. A decidere sarà il governo. Toti: “Lo avevamo chiesto più volte in Conferenza delle Regioni e siamo soddisfatti. Auspichiamo quindi che arrivi subito il via libera anche da parte del governo”. Nuove regole del Comitato tecnico scientifico per l’apertura serale dei ristoranti in zona gialla e a pranzo in quella arancione. Non un via libera degli esperti, che precisano che nel verbale della riunione del 26 gennaio vi sono indicate, anzi, alcune “considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. A decidere su eventuali riaperture dovrà ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) . Il Comitato tecnico scientifico si esprime sulla riapertura serale dei, in zona gialla, e a mezzogiorno in zona arancione. A decidere sarà il. Toti: “Lo avevamo chiesto più volte in Conferenza delle Regioni e siamo soddisfatti. Auspichiamo quindi che arrivi subito il via libera anche da parte del”.del Comitato tecnico scientifico per l’apertura serale deiin zona gialla e a pranzo in quella arancione. Non un via libera degli esperti, che precisano che nel verbale della riunione del 26 gennaio vi sono indicate, anzi, alcune “considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. A decidere su eventuali ridovrà ...

