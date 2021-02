Nunzia De Girolamo e quella foto con Giletti | la reazione del marito

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021)Deè tornata a parlare del serviziografico realizzato insieme all’amico e collega Massimo. A far scalpore soprattutto lo scatto in cuilecca il ginocchio dell’ex Ministro del Governo Letta. In realtà, come spiegato daal settimanale Oggi, era tutta una farsa. “Non me lo lecca: se avesse tirato fuori la lingua gliel’avrei staccata! Era unache sarebbe dovuta restare privata. Durante una pausa dallo shooting Massimo ha finto di baciarmi il ginocchio e ha detto: “Questa la mandiamo a Boccia”. “Non mi aspettavo di vederla pubblicata. Ma mi serve per mandare un messaggio agli uomini: per dimostrare di essere un maschio alfa non c’è bisogno di cacciare la lingua”, ha dichiarato la De. La ...