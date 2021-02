Non sono solo mondiali, in ‘palio’ la montagna post Covid (Di sabato 6 febbraio 2021) BOLOGNA – Quelli che iniziano a Cortina non sono solo dei Mondiali di sci. O meglio, potrebbero non esserlo. Beppe Severgnini scriveva che tra i 45 buoni motivi per apprezzare la montagna d’inverno c’è che “la settimana bianca è il primo miraggio dell’anno nuovo”. Calza: la montagna, oggi, incastonata nel simbolico mondiale di Cortina, si fa incrocio potente di questioni e sfide del presente e del futuro. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) BOLOGNA – Quelli che iniziano a Cortina non sono solo dei Mondiali di sci. O meglio, potrebbero non esserlo. Beppe Severgnini scriveva che tra i 45 buoni motivi per apprezzare la montagna d’inverno c’è che “la settimana bianca è il primo miraggio dell’anno nuovo”. Calza: la montagna, oggi, incastonata nel simbolico mondiale di Cortina, si fa incrocio potente di questioni e sfide del presente e del futuro.

CarloCalenda : Sono tradizionalmente tollerante con un giornale che ha la stessa gravitas di una barzelletta che non fa ridere, ma… - ZZiliani : STORICO! Per la prima volta nella storia del mondo un essere umano compie 36 anni. Non ci era mai riuscito nessuno,… - welikeduel : 'Al momento non c'è cura per la sclerosi multipla. Quando è iniziato il lockdown ho capito che a questo stato di in… - rumba15342942 : RT @Antigon25386936: Mentre #Grillo guadagnava una uscita defilata, Crimi si produceva nell'ennesima trasformazione dei 5Cosi, ma che non s… - Silvio_710719 : @dontealberto @stopcensura2020 Il presidente della Nigeria. Che ci viene a dire l'ovvio. Io sono stato là e a parte… -