Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 6 febbraio 2021) Non c’è due senza quattro: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è due senza quattro, film del 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021) Non c’è due: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è duedel 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un ...

welikeduel : 'Al momento non c'è cura per la sclerosi multipla. Quando è iniziato il lockdown ho capito che a questo stato di in… - borghi_claudio : Tutto sta andando in direzione positiva. Incrociamo le dita. Forse c'è davvero un'opportunità per uscire da trent'a… - Mov5Stelle : Da anni il MoVimento 5 Stelle è il bersaglio preferito della macchina mediatica. Oggi però non scuseremo alcuna man… - Alea88 : RT @borghi_claudio: Tutto sta andando in direzione positiva. Incrociamo le dita. Forse c'è davvero un'opportunità per uscire da trent'anni… - nguynch66490985 : RT @laurascalfi: C’è chi lo ripete da un anno! Meglio tardi che mai! Ma quanto tempo sprecato e quante cose non fatte che si potevano fare.… -