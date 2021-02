Netflix presenta il trailer ufficiale del documentario dedicato a Pelé (Di sabato 6 febbraio 2021) Netflix ha pubblicato il trailer del documentario sul mitico Pelé, in attesa dell’uscita ufficiale prevista il 23 febbraio prossimo Uscirà il prossimo 23 febbraio sulla piattaforma streaming Netflix il nuovo documentario dedicato alla leggenda del calcio Pelé. Il documentario, intitolato “Pelé: il re del calcio” racconta la vita del calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, che noi tutti conosciamo con lo pseudonimo di Pelé. Il documentario ripercorre lo straordinario periodo in cui Pelé, l’unico giocatore ad aver vinto tre Coppe del mondo, è passato da giovane superstar nel 1958 a eroe nazionale nel mezzo di un’era radicale e turbolenta nella ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021)ha pubblicato ildelsul mitico, in attesa dell’uscitaprevista il 23 febbraio prossimo Uscirà il prossimo 23 febbraio sulla piattaforma streamingil nuovoalla leggenda del calcio. Il, intitolato “: il re del calcio” racconta la vita del calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, che noi tutti conosciamo con lo pseudonimo di. Ilripercorre lo straordinario periodo in cui, l’unico giocatore ad aver vinto tre Coppe del mondo, è passato da giovane superstar nel 1958 a eroe nazionale nel mezzo di un’era radicale e turbolenta nella ...

