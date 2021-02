Neonato muore affogato durante il battesimo | “Il sacerdote l’ha immerso tre volte | ha inalato talmente tanta acqua da finire in arresto cardiaco”

HuffPostItalia : Neonato muore dopo il battesimo in Romania, bufera sulla chiesa ortodossa - Noovyis : (Neonato muore affogato durante il battesimo: “Il sacerdote l’ha immerso tre volte, ha inalato talmente tanta acqua… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: In Romania un neonato muore durante il battesimo. Si pensa a cambio del rituale #ANSA - fisco24_info : Romania: neonato muore durante il battesimo, 'cambi rituale': Arresto cardiaco dopo immersione completa in acqua pe… - CdT_Online : Il piccolo è deceduto in Romania dopo esser stato immerso completamente nell’acqua santa per 3 volte: firmata una p… -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato muore

Undi sei settimane è morto in Romania per arresto cardiaco dopo essere stato immerso per tre volte e completamente, testa compresa, nell'acqua santa per il battesimo. Lo riporta la Bbc. Il ...In poche ore una petizione online per chiedere un cambiamento del rito del battesimo ha raccolto oltre 56 mila firme: La morte di una causa di questa pratica un immensa tragedia. Il rischio ...Un neonato di sei settimane è morto in Romania per arresto cardiaco dopo essere stato immerso per tre volte e completamente, testa compresa, nell'acqua santa per il battesimo. Lo riporta la Bbc. Il pi ...In Romania è tempestoso Chiesa Ortodossa nazionale, dopo un incidente a seguito di a Battesimo, con la morte di un neonato che aveva appena ricevuto ...