Nell’emergenza Covid nasce il Punto psicologico autismo | per non lasciar sole le famiglie

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 febbraio 2021) Vivere l’, e più in generale la disabilità, non è facile. Non solo per le difficoltà che comporta nella vita di tutti i giorni ma anche – e soprattutto – per la diffidenza, la scarsa conoscenza e la mancanza di competenza da parte degli altri, che hanno un ruolo importante per rendere possibile l’integrazione. La solitudine e l’esclusione sociale sono veri e propri drammi per chi si trova in queste condizioni e rendono tutto più complicato: relazionarsi utilizzando un approccio corretto è fondamentale per stringere rapporti di amicizia e favorire il benessere della persona. Per questo la dottoressa Flavia Panzeri e la dottoressa Mara Moramarco, due psicologhe e analiste del comportamento, hanno dato vita aBergamo, uno dei primi centri bergamaschi specializzati nel miglioramento della ...