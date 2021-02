Nelle Marche i nuovi contagi da Covid oggi sono 436, più altri 62 dai test antigenici / I ricoverati nelle regioni in tempo reale (Di sabato 6 febbraio 2021) ANCONA - altri 436 casi positivi nella nostra regione, 22 in più rispetto a quelli registrati ieri. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 6 febbraio 2021) ANCONA -436 casi positivi nella nostra regione, 22 in più rispetto a quelli registrati ieri. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 orestatiati ...

AntigoneCris : RT @HB7257X: Io e i ragazzi, appena atterrati nelle Marche. - 29luglio1971 : RT @ClaudioMancin18: @Ansa_Umbria Se la #Tesei lavora giorno e notte per la comunità chiamando in #Umbria #Bertolaso, che propone di portar… - CronacheMc : Il bollettino del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 3.398 tamponi nel percorso nuove diagnosi (di cui 1… - viverepesaro : Coronavirus: 436 nuovi contagi nelle Marche, 86 in provincia di Pesaro - kumi_talitha : RT @HB7257X: Io e i ragazzi, appena atterrati nelle Marche. -