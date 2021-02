Nel mondo si parla di lavoratori dei ristoranti, in Italia no (Di sabato 6 febbraio 2021) Un mese di riposo e ripensamenti, di bilanci e sguardi laterali. Burp!, rubrica nata con un altro nome a inizio 2017 e approdata su Gastronomika nel 2020, aveva bisogno di prendere un attimo di fiato per rivedere alcune cose, per provare a darsi una rinfrescata. E così è stato, grazie all’infinita pazienza (e comprensione) della direzione, a cui giro ringraziamenti e saluti istituzionali di rito. Da oggi non troverete più commenti lunghi e articolati su ogni singolo articolo segnalato di settimana in settimana, ma un cappello introduttivo generico (questo), seguito da un elenco di articoli con descrizioni più stringate. Cambia un po’ la forma, non cambia la sostanza: Burp! rimane una rubrica di riflessione sulla scrittura e sul dibattito gastronomico nel mondo, con particolare attenzione ai contesti di lingua anglosassone e qualche puntata in Italia, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 febbraio 2021) Un mese di riposo e ripensamenti, di bilanci e sguardi laterali. Burp!, rubrica nata con un altro nome a inizio 2017 e approdata su Gastronomika nel 2020, aveva bisogno di prendere un attimo di fiato per rivedere alcune cose, per provare a darsi una rinfrescata. E così è stato, grazie all’infinita pazienza (e comprensione) della direzione, a cui giro ringraziamenti e saluti istituzionali di rito. Da oggi non troverete più commenti lunghi e articolati su ogni singolo articolo segnalato di settimana in settimana, ma un cappello introduttivo generico (questo), seguito da un elenco di articoli con descrizioni più stringate. Cambia un po’ la forma, non cambia la sostanza: Burp! rimane una rubrica di riflessione sulla scrittura e sul dibattito gastronomico nel, con particolare attenzione ai contesti di lingua anglosassone e qualche puntata in, ...

