Nas | sequestrati farmaci anti-covid cinesi | intervento anche nel napoletano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidai carabinieri oltre 121mila. I carabinieri dei nucleisofisticazione, nell’ambito di una ampia strategia concertata con il ministero della Salute, hanno eseguito, nell’arco dell’ultimo mese, specifici servizi di controllo per individuare i canali di importazione clandestina e approvvigionamento illegale di, spacciati come cura del-19 e il risultato è il sequestro di 121mila medicinali di origine straniera, la maggior parte, privi di autorizzazione e di qualsivoglia valutazione sulla validità terapeutica e sull’assenza di effetti collaterali. Gli accertamenti dei Nas avevano portato ad una prima fase di interventi con l’individuazione di 107mila ...

