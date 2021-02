Nas | sequestrati 121mila farmaci cinesi anti-Covid

MenegazziMarina : RT @monikindaaaa: Andate , andate a mangiare dai cinesi...?????? Blitz al ristorante cinese, sequestrati 420 chili di cibo - vesuvianonews : I Carabinieri dei NAS, nell’ambito di una ampia strategia concertata con il Ministero della Salute, hanno eseguito,… - monikindaaaa : Andate , andate a mangiare dai cinesi...?????? Blitz al ristorante cinese, sequestrati 420 chili di cibo - infoitinterno : Coronavirus: 121.000 farmaci cinesi sequestrati dai Carabinieri del Nas - infoitinterno : Carabinieri del Nas, sequestrati 121 mila farmaci anti-Covid-19 cinesi e vari dispositivi medici -

Ultime Notizie dalla rete : Nas sequestrati

Cancro della mammella: il virus dell'Herpes Simplex come chiave per i farmaci biologici 29 gennaio 2021oltre 120mila farmaci anticovid cinesi. I carabinieri dei, nell'ambito di una ampia strategia concertata con il ministero della Salute, hanno eseguito, nell'arco dell'ultimo mese, ...REGGIO CALABRIA - Oltre 1500 flaconi di disinfettante per le mani, equivalente a ' gel igienizzante' antibatterico, privo delle autorizzazioni ministeriali previste , sono statidai carabinieri del Nucleo antisosfisticazione e sanità di Reggio Calabria che hanno denunciato tre legali rappresentati di attività commerciali per frode in commercio e mancanza di ...Avevano nel freezer un astice scaduto sette anni fa. Durante un'operazione il nucleo Nas dei carabinieri di Treviso ha chiuso un ristorante cinese di Treviso. Durante un controllo sono stati posti sot ...Complessivamente i prodotti oggetto di sequestro avrebbero fruttato profitti indebiti stimati in oltre 250 mila euro, fermo restando il potenziale rischio per la salute determinato dall’assunzione di ...