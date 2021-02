Napoli | un ko inquietante col Genoa sotto i colpi dell' ex Pandev | esonero in vista per Gattuso?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Uncinico e ispirato batte ilper 2-1 e mette nuovamente in discussione la panchina di Gennaro. Al Ferraris la doppietta'ex di turno Gorandecide l'ennesimo passo falso stagionale di unche crea tanto ma finalizza poco. Nei primi cinque minuti, la squadra partenopea calcia addirittura due volte in porta ma Perin è attento sulle conclusioni di Lozano e Di Lorenzo. E tra l'11' e la mezz'ora di gara, ilsi scatena. E più precisamente, si scatenache fin qui aveva segnato un gol (alla prima giornata) in quindici apparizioni. All'11' dopo un errore di Maksimovic, Badelj lancia il macedone che a tu per tu con Ospina non sbaglia. Al 26? c'è il raddoppio: Zajc pesca al centro ...