Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati dopo mezzanotte (Di sabato 6 febbraio 2021) Napoli - tutti negativi al Coronavirus i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra in casa Napoli , dopo le positività di Ghoulam e Koulibaly . I partenopei saranno in campo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021)al Coronavirus iai componenti del gruppo squadra in casale positività di Ghoulam e Koulibaly . I partenopei saranno in campo ...

angianna78 : Visto che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, credo sia arrivato il momento di concludere questa ster… - CalcioPillole : Tutti negativi i tamponi effettuati nella notte per il #Napoli: bisogna aspettare solo la negatività di #Koulibaly… - carlottero : @nio_fivestars @HoppitiV @aralia_a @teoxandra @Annina_occhiblu @maryilritorno @nannierri @GrandePinguino @erTwitto… - UCaldaie : @josephruggy @calciomercatoit Deve stare 10 giorni in isolamento, come tutti. La partita Napoli-Juventus era a dist… - Baccalaiuolo : Buongiorno a tutti ma soprattutto al Napoli che non vincerà mai al Ferraris di Genova -