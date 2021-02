(Di sabato 6 febbraio 2021) Per ora l’rme, in casa, è rientrato. L’esito deiquestaè negativo, peri calciatori. Lo ha comunicato ilsu Twitter. “al Covid-19 idopo mezzaai componenti del gruppo”. Scongiurato al momento il pericolo di nuovi contagi, dopo quelli di Ghoulam e Koulibaly registrati ieri.al Covid-19 idopo mezzaai componenti del gruppo. #ForzaSempre ...

napolimagazine : LA NOTA - SSC Napoli: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squ… - apetrazzuolo : LA NOTA - SSC Napoli: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squ… - ennesse4 : RT @napolista: #Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati alla squadra nella notte Il comunicato del club: “Tutti negativi al Covid-19 i… - 100x100Napoli : Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra. - napolista : #Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati alla squadra nella notte Il comunicato del club: “Tutti negativi al Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti

GonfiaLaRete

I nuovi tamponi effettuati sui giocatori deldopo le positività di Faouzi Ghoulam e Klaidou Koulibaly hanno datoesito negativodentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. Oltretutto in democrazia l'... CC sequestrano 121mila farmaci anti Covid cinesi 6 Febbraio 2021 Milano, Roma,, Torino, Firenze e ...Il comunicato del club: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”. Per ora l’allarme, in casa Napoli, è rientrato. L’esito dei tamponi ...La spiegazione Fabian Ruiz non è stato incluso dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nella lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa. Secondo quanto riferito da Corriere dello ...