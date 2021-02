Napoli | tutti negativi i risultati dei tamponi Il comunicato del club

(Di sabato 6 febbraio 2021) Attraverso una nota ufficiale ilhache ieffettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra in seguito alle positività di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly riscontrate ieri, sono. Il, che questa sera affronterà il Genoa a Marassi, aveva già ottenuto dall’ASL l’autorizzazione per recarsi in Liguria.al Covid-19 ieffettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. #ForzaSempre pic.twitter.com/IZt4bheLpn — Official SSC(@ssc) February 6, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ecco, infatti, l'annuncio in mattinata del Napoli: 'negativi al Covid - 19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra'. Contro il Genoa Gattuso dovrà fare a meno di quattro uomini, la situazione non è per nulla facile In casa Napoli c'è agitazione dopo le positività di Ghoulam e Koulibaly, stamattina i risultati dei test.