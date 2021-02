'Napoli, il rischio focolaio Covid non è scongiurato' (Di sabato 6 febbraio 2021) Napoli - " Abbiamo finito i tamponi ieri alle 16.30. Per giocare, sono stati ripetuti a Genoa sulla base del protocollo con i risultati che arriveranno prima della partita" . Lo ha dichiarato Giuseppe ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021)- " Abbiamo finito i tamponi ieri alle 16.30. Per giocare, sono stati ripetuti a Genoa sulla base del protocollo con i risultati che arriveranno prima della partita" . Lo ha dichiarato Giuseppe ...

100x100Napoli : Tamponi Napoli, Portella: “Il rischio di un focolaio c’è sempre, ma siamo ottimisti” - ilnapolionline : Giuseppe Portella (tamponi Napoli): 'Rischio focolaio? Sono ottimista ma c'è ancora da attendere' -… - sportli26181512 : '#Napoli, il rischio focolaio Covid non è scongiurato': Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che analizza i… - CalcioNapoli24 : - MailgPalma : RT @Robcuc: Quando vi dicono che non si può votare per il rischio contagio, ricordate che vanno al voto, tra gli altri, a maggio 2021: Roma… -