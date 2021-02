Napoli, il lavoro dei rider tra paura di rapine e chat per segnalare i pericoli: “Ci rubano le moto per 500-700 euro” (Di sabato 6 febbraio 2021) Poche tutele contrattuali, nessun indennizzo in caso di incidente e rapine ormai all’ordine del giorno al punto che ci si organizza in chat comuni per segnalare motorini e ordini sospetti in strade isolate. Quello delle consegne a domicilio continua a essere l’unico sbocco lavorativo per molti nonostante le condizioni e le disavventure quotidiane che vivono e raccontano i rider partenopei. “Stimiamo che solo tra Napoli e Provincia negli ultimi 18 mesi si siano registrati tra i 3500 e i 5000 nuovi rider – spiega il coordinatore provinciale SI-Cobas, Piero Aloisi – è innegabile che queste piattaforme abbiano dato un’opportunità di guadagno ai disoccupati o a chi viene da altri settori piegati dalla pandemia, ma non possiamo continuare a tenere questi lavoratori con poche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Poche tutele contrattuali, nessun indennizzo in caso di incidente eormai all’ordine del giorno al punto che ci si organizza incomuni perrini e ordini sospetti in strade isolate. Quello delle consegne a domicilio continua a essere l’unico sbocco lavorativo per molti nonostante le condizioni e le disavventure quotidiane che vivono e raccontano ipartenopei. “Stimiamo che solo trae Provincia negli ultimi 18 mesi si siano registrati tra i 3500 e i 5000 nuovi– spiega il coordinatore provinciale SI-Cobas, Piero Aloisi – è innegabile che queste piattaforme abbiano dato un’opportunità di guadagno ai disoccupati o a chi viene da altri settori piegati dalla pandemia, ma non possiamo continuare a tenere questi lavoratori con poche ...

