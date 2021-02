Napoli, Gattuso: «Sconfitta che fa male. Osimhen? Non ho la bacchetta magica» (Di domenica 7 febbraio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Genoa: le sue dichiarazioni Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. Sconfitta – «C’è poco da dire, gli errori ci stanno. Anche se li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, si gioca sempre e non c’è tempo. Oggi abbiamo fatto tutto noi, guardiamo avanti ma c’è rammarico perché stiamo perdendo troppe partite in fotocopia. Ci fa male». POCO CINICI – «Siamo entrati quattro o cinque volte in area, abbiamo tirato anche da fuori. Non posso rimproverare nulla alla squadra, anzi devo farle solo i miei complimenti». Osimhen – «È stato tre mesi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Genoa: le sue dichiarazioni Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.– «C’è poco da dire, gli errori ci stanno. Anche se li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, si gioca sempre e non c’è tempo. Oggi abbiamo fatto tutto noi, guardiamo avanti ma c’è rammarico perché stiamo perdendo troppe partite in fotocopia. Ci fa». POCO CINICI – «Siamo entrati quattro o cinque volte in area, abbiamo tirato anche da fuori. Non posso rimproverare nulla alla squadra, anzi devo farle solo i miei complimenti».– «È stato tre mesi ...

