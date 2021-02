Napoli, conducenti scuolabus in piazza: “Non lavoriamo da marzo, De Luca ha fallito” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ora che finalmente hanno riaperto le scuole si dice che aumentano i contagi ma evidentemente chi doveva non ha fatto tutto il necessario. De Luca sarà pure Superman ma ha fallito rispetto alle attività da mettere in campo in ambito sanitario e a tutela del trasporto pubblico e in particolare scolastico e i danni li stiamo pagando noi, i bambini che non vanno a scuola, le famiglie che hanno difficoltà nel gestirli a casa”. A parlare è Carlo Di Dato, presidente di “Assodiritti” e portavoce dei conducenti degli scuolabus della città di Napoli che non lavorano da marzo 2020 in virtù della chiusura delle scuole causa covid. Oggi gli operatori sono tornati in piazza a manifestare tutta la loro rabbia e delusione. Davanti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ora che finalmente hanno riaperto le scuole si dice che aumentano i contagi ma evidentemente chi doveva non ha fatto tutto il necessario. Desarà pure Superman ma harispetto alle attività da mettere in campo in ambito sanitario e a tutela del trasporto pubblico e in particolare scolastico e i danni li stiamo pagando noi, i bambini che non vanno a scuola, le famiglie che hanno difficoltà nel gestirli a casa”. A parlare è Carlo Di Dato, presidente di “Assodiritti” e portavoce deideglidella città diche non lavorano da2020 in virtù della chiusura delle scuole causa covid. Oggi gli operatori sono tornati ina manifestare tutta la loro rabbia e delusione. Davanti ...

