Myriam Catania assente al GF Vip per il figlio | cosa è successo a Jacques

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nella 37esima puntata del GF Vip Alfonso Signorini non poteva non affrontare il doloroso e tragico lutto che ha colpito Dayane Mello nei giorni scorsi. E ha aperto la diretta in lacrime, visibilmente commosso, in uno studio più vuoto del solito. Con lui solo Pupo e Antonella Elia, opinionisti di questa quinta edizione del reality più lungo di sempre. I suoi “vipponi”, quelli che il pubblico ha eliminato nel corso delle precedenti settimane, non erano ai loro posti. Questo perché poco più tardi hanno voluto dare un grosso abbraccio virtuale alla modella brasiliana, che li ha ritrovati tutti fuori dalla Casa, in passerella, pronti a darle tutto il loro sostegno e affetto in questo momento difficile. “I suoi compagni oggi sono la sua famiglia”, aveva detto d’altronde Signorini parlando della scelta di Dayane di continuare la sua avventura nella Casa. (Continua dopo la foto) Da Elisabetta ...