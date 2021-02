Myanmar | l’istruttrice che insegna aerobica durante il golpe è virale – VIDEO

Leggi su ck12

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildelche fa lezione di ginnasticamentre alle spalle si compie il colpo di Stato inha scatenato l’ilarità del web. (screenshot)Il 1° febbraio in, Paese noto anche con il nome di Birmania, si è verificato un improvvisomilitare che ha portato all’arresto della leader del governo Aung San Suu Kyi, il cui partito politico sarebbe stato accusato di brogli elettorali. Da quel giorno tutti i poteri sono passati al capo delle forze armate Min Aung Hlaing, che ha imposto lo stato di emergenza per la durata di un anno. Parallelamente alla notizia del colpo di Stato, che ha avuto un forte impatto in tutto il mondo, si è diffuso in rete col passare delle ore un insolitodi ...