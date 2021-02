Musei, primo archivio digitale dei ricordi della Reggia di Caserta (Di sabato 6 febbraio 2021) Un archivio digitale dei “ricordi” della Reggia di Caserta, primo nel suo genere al monumento vanvitelliano patrimonio dell’Unesco, nascerà grazie alla collaborazione tra la Direzione del Museo, l’Università Suor Orsola Benincasa e il pubblico. Sarà un primo passo verso lo sviluppo di un più ampio progetto di costruzione degli Archivi della Memoria della Reggia di Caserta. È intitolato “Lo sguardo e la voce: raccolta di memorie audiovisive sulla Reggia di Caserta”, il progetto di ricerca scientifica nato all’interno del dottorato in “Humanities and Technologies: an integrated research path” dell’Università Suor Orsola Benincasa. Lo scopo è promuovere ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 febbraio 2021) Undei “dinel suo genere al monumento vanvitelliano patrimonio dell’Unesco, nascerà grazie alla collaborazione tra la Direzione del Museo, l’Università Suor Orsola Benincasa e il pubblico. Sarà unpasso verso lo sviluppo di un più ampio progetto di costruzione degli ArchiviMemoriadi. È intitolato “Lo sguardo e la voce: raccolta di memorie audiovisive sulladi”, il progetto di ricerca scientifica nato all’interno del dottorato in “Humanities and Technologies: an integrated research path” dell’Università Suor Orsola Benincasa. Lo scopo è promuovere ...

