Moviola Atalanta Torino: l’episodio chiave del match (Di sabato 6 febbraio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Atalanta Torino l’episodio chiave della Moviola del match tra Atalanta e Torino, valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021)delvalido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro FourneauDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

emilian93199541 : @90ordnasselA @sasosbirvale Lo juventino ricorda il fallo di lauraro contro l'Atalanta... Ma andasse a rileggere/ri… - MondoNapoli : Moviola MN - Due gialli ma uno pesante in Napoli-Atalanta. Anche Ilicic si prende un rischio per il ritorno -… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - La moviola di Napoli-Atalanta, l'arbitro Fabbri evita un pesante giallo ad Ilicic - giuseppesarcia : RT @naptam_10: Figuriamoci Moviola Napoli-Atalanta: Fabbri perdona Ilicic, c'era il giallo ed era diffidato! Bangsbo allontanato per qual… - naptam_10 : Figuriamoci Moviola Napoli-Atalanta: Fabbri perdona Ilicic, c'era il giallo ed era diffidato! Bangsbo allontanato… -