Monza, Boateng non ci sta: “Ho tanta rabbia, risultato bugiardo. Empoli capolista? Tutti hanno visto chi è la più forte” (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il pareggio casalingo per 1-1, contro l'Empoli capolista, Kevin Prince Boateng, mostra tutta la sua amarezza. Un pareggio che ha visto la squadra allenata da Cristian Brocchi, esprimere un calcio intenso e spumeggiante, senza però riuscire a portare a casa tre punti pesantissimi, contro la squadra capolista della cadetteria. I toscani, infatti, restano a +6 proprio sui brianzoli e l’attaccante ex Fiorentina, autore del gol dell’1-1, dal dischetto, appare visibilmente contrariato dal risultato finale. Sono arrabbiato perché abbiamo fatto una grande partita , la migliore della stagione forse. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare. Il risultato non è giusto e Tutti hanno visto chi sono ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il pareggio casalingo per 1-1, contro l', Kevin Prince, mostra tutta la sua amarezza. Un pareggio che hala squadra allenata da Cristian Brocchi, esprimere un calcio intenso e spumeggiante, senza però riuscire a portare a casa tre punti pesantissimi, contro la squadradella cadetteria. I toscani, infatti, restano a +6 proprio sui brianzoli e l’attaccante ex Fiorentina, autore del gol dell’1-1, dal dischetto, appare visibilmente contrariato dalfinale. Sono arto perché abbiamo fatto una grande partita , la migliore della stagione forse. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare. Ilnon è giusto echi sono ...

