orizzontescuola : Mobilità straordinaria, prorogare termini in deroga al vincolo di permanenza nella provincia anche per il 2021/22 -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità straordinaria

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Emma Bucalo (5.09), in quanto comprendente una disposizione di proroga per l'anno scolastico 2021/2022 dei termini per laper il personale docente di ruolo. Tema per cui Anief ......e di non Fortunatamente è stato dopo un riesame riammesso una serie di elementi tra cui quella firma buccolo ma diversi anche i gruppi parlamentari hanno portati avanti sulla...