Milano sconfitta a Lione 78-69 (Di sabato 6 febbraio 2021) Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive dell’Olimpia Milano in Eurolega. Nella 24esima giornata del torneo continentale, i meneghini si arrendono al Lione pagando oltremodo le assenze di uomini chiave come Rodriguez, Micov e Brooks. La qualificazione ai playoff non è comunque in discussione. Olimpia Milano sconfitta a Lione: cosa è successo? Le Scarpette Rosse partono bene con un parziale di 5-0 che consente loro di portarsi sul 20-23 grazie soprattutto ai 10 punti di Shields. Il match è sempre in equilibrio anche nel secondo quarto, nel quale gli ospiti cercano la fuga che i francesi, però, impediscono. Si va all’intervallo sul 40-37 per Milano. Al rientro in campo per la ripresa, i meneghini sembrano poter scappare visto il vantaggio di 8 punti, ma il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive dell’Olimpiain Eurolega. Nella 24esima giornata del torneo continentale, i meneghini si arrendono alpagando oltremodo le assenze di uomini chiave come Rodriguez, Micov e Brooks. La qualificazione ai playoff non è comunque in discussione. Olimpia: cosa è successo? Le Scarpette Rosse partono bene con un parziale di 5-0 che consente loro di portarsi sul 20-23 grazie soprattutto ai 10 punti di Shields. Il match è sempre in equilibrio anche nel secondo quarto, nel quale gli ospiti cercano la fuga che i francesi, però, impediscono. Si va all’intervallo sul 40-37 per. Al rientro in campo per la ripresa, i meneghini sembrano poter scappare visto il vantaggio di 8 punti, ma il ...

