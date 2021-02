**Milano: Sala, 'al lavoro per elezioni tra 4 o 5 mesi, chiediamo scadenza naturale'** (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Io credo che sia giusto si vada a elezioni a scadenza naturale, è quello che stiamo chiedendo. Se poi le condizioni della pandemia non lo permetteranno non siamo mica dei pazzi" ma "io sto organizzando il tutto perché si voti tra 4, 5 mesi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito delle Comunali, che si dovrebbero tenere tra maggio e giugno del 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Io credo che sia giusto si vada a, è quello che stiamo chiedendo. Se poi le condizioni della pandemia non lo permetteranno non siamo mica dei pazzi" ma "io sto organizzando il tutto perché si voti tra 4, 5". Così il sindaco di Milano, Giuseppe, a proposito delle Comunali, che si dovrebbero tenere tra maggio e giugno del 2021.

