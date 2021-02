(Di sabato 6 febbraio 2021), 6 feb. (Adnkronos) - "gli, gli impedimenti, le avversità che rendono difficile vivere e generare vita: le condizioni sociali, la mentalità abortista, la paura delle responsabilità, l'insofferenza di fronte alla fatica di vivere e di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle che chiedono aiuto". Lo scrive l'arcivescovo di, monsignor Mario, nel messaggio che consegnerà oggi - vigilia della 43esima Giornata nazionale per la Vita - a operatori, volontari e mamme del Centro di Aiuto alla Vita, nell'omonima clinica milanese. Nella lettera, che idealmente è un'introduzione al messaggio per la Giornata pubblicato dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, l'Arcivescovo esprime "gratitudine alle mamme e ai papà che ...

TV7Benevento : Milano: Delpini al Cav Mangiagalli, 'contrastare ostacoli a gravidanza'... - lorenteggio : #diocesimilano #mangiagalli #Milano, l'Arcivescovo #Delpini: 'Contrastare gli ostacoli che rendono difficile genera… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: Sabato #6febbraio al @CavMangiagalli l'arcivescovo #Delpini celebrerà la Messa e la benedizione delle primule in occasi… - chiesadimilano : Sabato #6febbraio al @CavMangiagalli l'arcivescovo #Delpini celebrerà la Messa e la benedizione delle primule in oc… - XYZxyzY6 : RT @chiesadimilano: [VIDEO] Dalla Stazione Centrale di Milano segui la Memoria della Deportazione con l'arcivescovo #Delpini e #LilianaSegr… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Delpini

Fortune Italia

Lo scrive l'Arcivescovo di, mons. Mario, nel messaggio che consegnerà oggi - vigilia della 43esima Giornata nazionale per la Vita - a operatori, volontari e mamme del Centro di Aiuto ...Sabato , alla vigilia della 43sima Giornata nazionale per la vita, l'arcivescovo di, Mario, celebrerà alle 13 la Messa nella cappella della clinica e visiterà i locali del Cav , al ...Milano, 6 feb. (Adnkronos) – “Contrastare gli ostacoli, gli impedimenti, le avversità che rendono difficile vivere e generare vita: le condizioni sociali, la mentalità abortista, la paura delle respon ...Dalle 20 alle 22.30 il Rosario in collegamento con la grotta di Massabielle, testimonianze e riflessioni di diversi ospiti coordinate da Vittore De Carli ed Enrico Viganò ...