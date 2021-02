Milano | carabinieri arrestano finto tecnico del gas

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021), 6 feb. (Adnkronos) - Rubava a casa degli anziani, fingendosidel gas o dell'acquedotto: un 53enne di Rozzano (), pluripregiudicato, è stato arrestato ieri dai, che gli contestano sette episodi di furto aggravato in abitazione, durante il 2018. L'arrestato, con la complicità di un altro uomo ancora ignoto, faceva finta di dover fare un controllo e una volta in casa, distraendo le sue vittime con stratagemmi, riusciva a portare via denaro, gioielli e altri preziosi. Tutti gli episodi sono accomunati dal fatto che i ladri riuscivano a convincere le vittime di essere di fronte ad un pericolo imminente e le inducevano a raccogliere denaro e ori in un sacchetto che al momento opportuno veniva fatto scomparire.