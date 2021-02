Milan, Pioli: “Vogliamo che questa stagione ci dia delle soddisfazioni” (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Crotone, ha parlato in conferenza stampa dell'atteggiamento della squadra visto fino questo momento Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano, alla vigilia di-Crotone, ha parlato in conferenza stampa dell'atteggiamento della squadra visto fino questo momento Pianeta

Gazzetta_it : #Milan, #Elliott raddoppia: al top senza spese folli e due squadre per #Pioli - DiMarzio : #MilanCrotone | #Pioli in conferenza: 'Dobbiamo abituarci alle pressioni, è un privilegio averle' - ZZiliani : Invece di ironizzare sui molti rigori fischiati a favore del Milan, qualche allenatore dovrebbe studiare il modo un… - PianetaMilan : .@acmilan, #Pioli: 'Vogliamo che questa stagione ci dia delle soddisfazioni' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, #Pioli: 'In sette possono vincere #Scudetto e arrivare in #Champions' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -