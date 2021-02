Milan, i convocati di Pioli per il Crotone (Di sabato 6 febbraio 2021) Milan atteso dalla sfida contro il Crotone per riprendersi la vetta, momentaneamente occupata dai cugini nerazzurri. Ecco le scelte di mister Pioli per il match di domani pomeriggio: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers Attaccanti: Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Mandžuki?, Rebi? Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021)atteso dalla sfida contro ilper riprendersi la vetta, momentaneamente occupata dai cugini nerazzurri. Ecco le scelte di misterper il match di domani pomeriggio: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers Attaccanti: Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Mandžuki?, Rebi? Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

