Migranti | Ocean Viking chiede porto a Italia e Malta

(Di sabato 6 febbraio 2021) A bordo 422 persone salvate nel Mediterraneo nelle ultime ore in diverse operazioni e molte persone in cattive condizione di salute

ilpost : La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha soccorso 422 migranti negli ultimi giorni - Agenzia_Italia : Ocean Viking chiede un porto a Italia e Malta: ha 422 migranti a bordo - GDS_it : La #OceanViking con 422 #migranti chiede un porto a #Italia e #Malta - beretta_gio : RT @ilpost: La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha soccorso 422 migranti negli ultimi giorni - hele_fr : RT @ImolaOggi: Ocean Viking chiede un porto sicuro: 422 migranti a bordo (Corte dei Conti: serve la patrimoniale...) -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ocean

A bordo 422 persone salvate nel Mediterraneo nelle ultime ore in diverse operazioni e molte persone in cattive condizione di saluteLa stessa ong aveva segnalato la presenza di altri 110alla deriva, poi soccorsi daViking, mentre e' probabile che siano stati intercettati e riportati in Libia 30a bordo di ...In meno di 24 ore mille persone hanno provato ad attraversare il Mediterraneo centrale. 300 risultano disperse. Tra i salvati da Sos Mediterranée 19 donne e 57 minori ...Non vi sono notizie certe, ancora, di 130 migranti, su un barcone per il quale aveva ieri lanciato un appello Alarm Phone. Questi migranti sono stati trasferiti a Lampedusa a bordo di una vedetta dell ...