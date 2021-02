Microsoft sospende le donazioni ai politici che hanno ostacolato le elezioni americane del 2020

(Di sabato 6 febbraio 2021)ha annunciato la sospensione di tutte leper le prossimedel 2022, volte ad eleggere tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentati e 34 membri del Senato. La decisione riguarderà tutti i membri del Congresso,, ufficiali di stato e organizzazioni chevotato contro, o comunque disturbato, la ratifica dei risultati elettorali delle presidenziali. La compagnia aveva già sospeso temporaneamente le propriea tutti i partiti, in seguito all'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio, riservandosi il tempo per decidere sul da farsi. Leggi altro...

«Con una nota del 30 novembre 2020 Alisai '......la decisione di Twitter e Facebook di oscurare gli account del presidente Trump Twitter '... alle infrastrutture che coinvolgono il cloud diAzure e Amazon Web Services'. 'Il punto è ...Microsoft ha annunciato la sospensione di tutte le donazioni per le prossime elezioni americane del 2022, volte ad eleggere tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentati e 34 membri del Senato. La ...