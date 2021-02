Michele Bravi | chi è il suo ex fidanzato? Dolorosa confessione e il gesto che nessuno ha mai fatto

Leggi su altranotizia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Chi è l’exdi? Lui lo racconta così, ma scopriamo di più su questo ragazzo…, chi è il suo exè uno dei cantanti più famosi in Italia. Oggi, sabato 6 febbraio 2020, sarà in onda a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Racconterà il suo dolore, quel drammatico incidente in cui perse la vita una donna e tutta la strada che ha percorso per uscire da quel momento buio. Un percorso di psicoterapia molto complicato, duro, intenso, che poi alla fine l’ha portato a star bene. A riprendere a cantare. Già, perché come lui stesso ha confessato, per un periodo aveva smesso addirittura di cantare. Una persona, una in particolare, gli è stata molto vicino in quel momento. Solo adesso scopriamo che quella ...