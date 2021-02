“Mi sono vergognata per lei”. Antonella Elia, attacco senza precedenti: la vip scioccata dopo quello che ha visto al GF Vip (Di sabato 6 febbraio 2021) Da quando è diventata opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ Antonella Elia è spesso e volentieri finita nel mirino della critica. Le sue parole hanno sempre fatto alzare polveroni, basti pensare alla sua litigata con Samantha De Grenet. Aspre critiche erano giunte per alcune sue frasi sul peso della gieffina, che però è stata costretta a fare i conti con un tumore in passato. Ma battibecchi si erano registrati anche nelle settimane precedenti con l’ormai ritirata Elisabetta Gregoraci. E ora, una voce dall’esterno della Casa più spiata d’Italia si è scagliata contro la showgirl. I suoi atteggiamenti non le piacciono assolutamente e non capisce perché abbia dei comportamenti del genere. Un vero e proprio rimprovero da parte della vip in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’. Conoscendo Antonella ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Da quando è diventata opinionista del ‘Grande Fratello Vip’è spesso e volentieri finita nel mirino della critica. Le sue parole hanno sempre fatto alzare polveroni, basti pensare alla sua litigata con Samantha De Grenet. Aspre critiche erano giunte per alcune sue frasi sul peso della gieffina, che però è stata costretta a fare i conti con un tumore in passato. Ma battibecchi si erano registrati anche nelle settimanecon l’ormai ritirata Elisabetta Gregoraci. E ora, una voce dall’esterno della Casa più spiata d’Italia si è scagliata contro la showgirl. I suoi atteggiamenti non le piacciono assolutamente e non capisce perché abbia dei comportamenti del genere. Un vero e proprio rimprovero da parte della vip in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’. Conoscendo...

