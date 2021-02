"Mi sembra indelicato". Milly Carlucci costretta a fermare tutto in diretta. Amorazzi vip, gossip clamoroso sul Pappagallo: nomi e cognomi (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Cantante mascherato la situazione degenera e la padrona di casa Milly Carlucci è costretta a placare gli ardori della giuria "imbizzarrita". Nello studio dello show musicale di Rai1 si discute dell'identità del Pappagallo, il misterioso cantante maschio nascosto dietro la simpatica maschera. Uno degli indizi forniti dagli autori agli "investigatori" era il grande successo con le donne del cantante piumato. Apriti cielo, la traccia ha fatto galoppare la fantasia dei giurati, con allusione nemmeno troppo velate a personaggi dello spettacolo ben noti al grande pubblico. Prima ipotesi: nel pupazzo del Papagallo ci sarebbe Morgan, fama da artista maledetto e da tombeur de femmes (tra le sue storie più famose, chiacchierate e tribolate, quella con Asia Argento). Interviene però Costantino Della Gherardesca, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Cantante mascherato la situazione degenera e la padrona di casaa placare gli ardori della giuria "imbizzarrita". Nello studio dello show musicale di Rai1 si discute dell'identità del, il misterioso cantante maschio nascosto dietro la simpatica maschera. Uno degli indizi forniti dagli autori agli "investigatori" era il grande successo con le donne del cantante piumato. Apriti cielo, la traccia ha fatto galoppare la fantasia dei giurati, con allusione nemmeno troppo velate a personaggi dello spettacolo ben noti al grande pubblico. Prima ipotesi: nel pupazzo del Papagallo ci sarebbe Morgan, fama da artista maledetto e da tombeur de femmes (tra le sue storie più famose, chiacchierate e tribolate, quella con Asia Argento). Interviene però Costantino Della Gherardesca, che ...

pizzibar : Tenerissimo questo momento, ma forse non era la serata giusta per far riaffiorare sorelle. Mi sembra indelicato #forzadayane #tzvip - realmarti5 : Bo ho girato sul GF, vedo che dovranno parlare della sorella di Giulia che non vede da 15 anni e penso a Dayane.. m… - FraMartino1994 : Unpopolar opinion Dayani ha detto a inizio puntata che non bisogna perdere tempo anche con i rapporti incrinati Par… - AThisagio : Sinceramente mi sembra un po' indelicato fare incontrare a Zelletta il padre proprio oggi che Dayane vorrebbe esser… - nowords1716 : @blushing45 In un altro momento lo avrei fatto, ora mi sembra indelicato visto che ha priorità l’# per Dayane -