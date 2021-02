Mezzogiorno | Giannola Svimez | Con politiche regionali non si colma il divario col Nord

(Di sabato 6 febbraio 2021) “È del tutto condivisibile l’analisi che già 11 anni fa l’allora governatore di Bankitalia Draghi faceva in merito al fatto che lenon possono sostituire il buon funzionamento delle istituzioni ordinarie”. Lo ha detto il presidente, Adriano, secondo il quale “non è quella dellela via maestra per chiudere iltra ile il Centro-. Occorre dirigere l’impegno soprattutto sullegenerali, che hanno obiettivi riferiti a tutto il Paese, per garantire una cornice, un clima uniformi: scuole, ospedali, uffici pubblici che assicurino standard comuni di servizio da un capo all’altro dell’Italia”. Secondo il presidente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mezzogiorno Giannola

Corriere della Calabria

Per evitare che il PNRR si risolva in uno scatolone di progetti senza una chiara linea strategica, sostiene il presidente dello Svimez, Adriano. Ilsi presenta come motore ...... visionato da Formiche.net, Sanità, riforme e. Tre assi per rivitalizzare il Paese, che ha beneficiato dei contributi di Massimo Andreoni , Enrico Garaci , Adriano, Paolo ...Giannola: "Non uno scatolone pieno di progetti senza una strategia chiara, ma capaci di mettere in moto un Mezzogiorno inceppato secondo le indicazioni europee" ...Da alcuni mesi alcune centinaia di cittadini seguono, spesso anche partecipando, le iniziative di Mezzogiorno Federato nelle quali prevalgono due temi, il primo assolutamente nuovo che tende a dimostr ...