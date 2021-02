Meteo San Valentino – Forte calo termico nel prossimo week end degli innamorati: possibile neve a quote basse (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo giornate di caldo eccezionale le condizioni Meteo stanno per subire un deciso cambio di rotta, e proprio verso San Valentino si profila il ritorno di un clima decisamente più invernale. I prossimi giorni si profilano piuttosto movimentati dal punto di vista Meteo, con ben 3 diverse perturbazioni che investiranno l’Italia tra stasera e martedì, e proprio verso il weekend di Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo giornate di caldo eccezionale le condizionistanno per subire un deciso cambio di rotta, e proprio verso Sansi profila il ritorno di un clima decisamente più invernale. I prossimi giorni si profilano piuttosto movimentati dal punto di vista, con ben 3 diverse perturbazioni che investiranno l’Italia tra stasera e martedì, e proprio verso ilend di

CentroMeteoITA : #METEO - CLAMOROSO dai modelli, si delinea il #BURIAN di SAN VALENTINO, quali possibilità e quali effetti sull'… - InMeteo : Previsioni meteo: dalla primavera al crudo inverno, San Valentino porta il Buran? - DomenicoPicca : RT @iconameteo: #SanValentino minacciato da CORRENTI GELIDE! Potrebbe perfino arrivare la neve in alcune città: - Giancagt6 : Meteo, San Valentino al gelo: temperature in picchiata e possibile neve a bassa quota - Icona Meteo - iconameteo : #SanValentino minacciato da CORRENTI GELIDE! Potrebbe perfino arrivare la neve in alcune città: -