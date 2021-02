METEO Italia. Da domani Maltempo esteso ed intenso. Cenni di freddo (Di sabato 6 febbraio 2021) METEO SINO AL 13 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Sta arrivando di gran carriera la perturbazione atlantica verso l’Italia, preceduta da un intenso richiamo di correnti meridionali pescate direttamente dall’entroterra nord-africano. Queste correnti stanno trasportando un fitto pulviscolo sahariano verso l’Italia e l’Europa, che porterà alla caduta delle cosiddette precipitazioni rosse, intrise della sabbia del deserto. Non è così raro in inverno avere a che fare con ondate di Maltempo collegate a flussi d’origine sahariana, che trasportano il pulviscolo del deserto. Quando la precipitazione assume carattere nevoso, si verifica lo spettacolare fenomeno della “neve rosa o rossa”, conosciuta anche come “neve di sangue”. Nevicate a tinte rosate sono attese sull’Arco Alpino. L’Italia ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 6 febbraio 2021)SINO AL 13 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Sta arrivando di gran carriera la perturbazione atlantica verso l’, preceduta da unrichiamo di correnti meridionali pescate direttamente dall’entroterra nord-africano. Queste correnti stanno trasportando un fitto pulviscolo sahariano verso l’e l’Europa, che porterà alla caduta delle cosiddette precipitazioni rosse, intrise della sabbia del deserto. Non è così raro in inverno avere a che fare con ondate dicollegate a flussi d’origine sahariana, che trasportano il pulviscolo del deserto. Quando la precipitazione assume carattere nevoso, si verifica lo spettacolare fenomeno della “neve rosa o rossa”, conosciuta anche come “neve di sangue”. Nevicate a tinte rosate sono attese sull’Arco Alpino. L’...

