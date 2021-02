Meteo Italia al 21 febbraio | torna prepotente l’ipotesi GELO

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 6 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Nelle ultime settimane abbiamo cercato di illustrare, pur con tutte le difficoltà del caso, le varie ipotesiclimatiche in divenire. Lo abbiamo fatto prendendo in considerazione, ovviamente, i modelli matematici ma al contempo abbiamo focalizzato l’obbiettivo sul massiccio cambiamento di circolazione dell’intero emisfero settentrionale. In particolare ci siamo soffermati sull’enorme massa d’aria gelida siberiana, capace di estendersi verso ovest e di opporre una strenua resistenza all’avanzata delle correnti atlantiche. Dobbiamo ricordarci che aria di quel tipo è pesantissima e difficilmente scalzabile. Ed è per questo, vista l’opposizione termica, che avevamo preso seriamente in considerazione l’opportunità di un possente blocco anticiclonico atlantico capace di tirar giù gran parte di quel ...